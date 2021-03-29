Как Джонни Депп выглядел в 90-х: появилось фото 30-летней давности
В сети опубликовали архивный снимок американского актера, музыканта и продюсера Джонни Деппа. На нем он позировал совсем юным мальчишкой.
Соответствующий кадр выложили на странице в Instagram "Зірковий шлях". На первом фото знаменитость появился в стильной кожаной куртке, белой футболке, солнцезащитных очках и с модной в те времена прической. Кроме того, он держал в руках зажженную спичку и уверенно смотрел в объектив (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
На втором снимке актер был запечатлен уже с совершенно другой прической, в атласном пиджаке и черной рубашке. В его образе стало значительно больше аксессуаров: несколько подвесок на шее, объемные кольца на руках и пару сережек в левом ухе.
Фанаты отметили, что с возрастом актер становится только лучше. Вот некоторые их комментарии:
"Все его работы – нечто яркое, запоминающееся и уникальное! В этом весь Джонни Депп. Обожаю его!", "Возраст ему к лицу!", "Все фильмы с его участием – определенный вид искусства!", "Шикарный мужчина".
Как сообщал OBOZREVATEL:
как выглядела Риз Уизерспун в 90-х. На опубликованном снимке в Instagram две Риз – одна в совсем еще юном возрасте, стоящая на пороге своей головокружительной карьеры, и вторая, уже зрелая женщина с внушительной фильмографией за спиной и множеством престижных кинонаград.
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