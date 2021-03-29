Як Джонні Депп виглядав у 90-х: з'явилося фото 30-річної давності

У мережі опублікували архівний знімок американського актора, музиканта і продюсера Джонні Деппа. На ньому він позував зовсім юним хлопчиськом.

Відповідний кадр виклали на сторінці в Instagram "Зірковий шлях". На першому фото знаменитість з'явився в стильній шкіряній куртці, білій футболці, сонцезахисних окулярах та з модною в ті часи зачіскою. Крім того, він тримав у руках запаленого сірника і впевнено дивився в об'єктив (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На другому знімку актора було зображено вже з абсолютно іншою зачіскою, в атласному піджаку і чорній сорочці. В його образі стало значно більше аксесуарів: кілька підвісок на шиї, об'ємні персні на руках і кілька сережок у лівому вусі.

Фанати відзначили, що з віком актор стає тільки кращим. Ось деякі їхні коментарі:

"Усі його роботи – щось яскраве, вражальне й унікальне! У цьому весь Джонні Депп. Обожнюю його!", "Вік йому личить!", "Усі фільми з його участю – певний вид мистецтва!","Шикарний чоловік".

Яким Джонні Депп був у 90-х роках. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Коментарі шанувальників. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Коментарі шанувальників. instagram.com/zirkovyi_shlyah

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