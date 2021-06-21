Как Ани Лорак выглядела в 17 лет: опубликовано архивное фото

В сети показали, как украинская исполнительница Ани Лорак выглядела в 17 лет. Тогда у нее были кудрявые волосы и совершенно другой стиль.

Соответствующий снимок появился на странице "Зірковий шлях" в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, юная знаменитость была запечатлена в майке с ярким принтом, темно-синих джинсах и с двумя объемными хвостиками на голове.

На фото, которое было сделано относительно недавно, артистка появилась с выразительным макияжем, прямыми волосами и в вечернем наряде с оголенными плечами. Свой аутфит она дополнила аксессуарами.

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"Она сейчас не в лучшую сторону изменилась", "Дива в любом возрасте на высоте!", "Не нравится", "И сейчас, и тогда красотка", "Лицо как маска. Ужас!", "Красотка", "Кучерявые волосы просто милота", "Никакая!", "В любом образе и возрасте красивая", "Зрелая женственная красота", – написали поклонники в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни "Евровидение-2008" с песней "Shady Lady" и заняла второе место.

С экс-супругом Муратом звезда познакомилась, когда отдыхала в Анталии. Тогда он работал в отеле простым менеджером, но благодаря новой возлюбленной смог получить несколько бизнесов сразу. Пара сыграла свадьбу в 2009 году на две страны – Турцию и Украину.

У нее есть дочь – София Муратовна Налчаджиоглу, которая появилась на свет в июне 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак покрасовалась в платье, которое должно быть у каждой девушки. Артистка появилась на публике в маленьком черном наряде.