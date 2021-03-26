Кайли Миноуг показала себя 20-летнюю. Фото

Любовь Блажко Люди 10:05, 26.03.2021

Австралийская поп-певица, автор песен и актриса Кайли Миноуг поделилась архивным кадром, на котором позировала 20-летней девчонкой.

Соответствующую фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, юная Кайли появилась в стильном наряде: светлые джинсы, темно-синяя джинсовая рубашка, белая майка с ярким принтом. А завершали образ эффектный головной убор и помада темно-розового оттенка.

Поклонники в комментариях отметили, что внешний вид звезды просто потрясающий. Вот что они пишут по этому поводу:

"Как красиво выглядит Кайли Миноуг", "Ей так повезло, повезло, повезло!", "Невероятная", "Прекрасная Кайли", "Как всегда великолепна", "Волшебная".

Кайли Миноуг показала себя в 20 лет.
instagram.com/kylieminogue
Кайли Миноуг поделилась архивным снимком.
instagram.com/kylieminogue
Комментарии фанатов.
instagram.com/kylieminogue
Комментарии фанатов.
instagram.com/kylieminogue

Кайли Миноуг – поп-певица, автор песен и актриса. Наиболее коммерчески успешная австралийская исполнительница. Она любит экспериментировать с различными жанрами популярной музыки, а также часто изменяет свой сценический образ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ирина Шейк показала, как выглядела в 20 лет. Она поделилась с поклонниками фото, сделанным в начале своей карьеры.

Кортни Кардашьян показала, как выглядела в 21. Она опубликовала архивный снимок, на котором позировала в ярком наряде.

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