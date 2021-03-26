Кайлі Міноуг показала себе 20-річну. Фото

Австралійська поп-співачка, автор пісень і актриса Кайлі Міноуг поділилася архівним кадром, на якому позувала 20-річним дівчиськом.

Відповідну фотографію знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, юна Кайлі з'явилася в стильному вбранні: світлі джинси, темно-синя джинсова сорочка, біла майка з яскравим принтом. А завершували образ ефектний головний убір і помада темно-рожевого відтінку.

Шанувальники в коментарях відзначили, що зовнішній вигляд зірки просто приголомшливий. Ось що вони пишуть з цього приводу:

"Як красиво виглядає Кайлі Міноуг", "Їй так пощастило, пощастило, пощастило!", "Неймовірна", "Прекрасна Кайлі", "Як завжди чудова", "Чарівна".

Кайлі Міноуг показала себе в 20 років. instagram.com/kylieminogue

Кайлі Міноуг поділилася архівним знімком. instagram.com/kylieminogue

Коментарі фанатів. instagram.com/kylieminogue

Коментарі фанатів. instagram.com/kylieminogue

Кайлі Міноуг – поп-співачка, автор пісень і актриса. Найбільш комерційно успішна австралійська виконавиця. Вона любить експериментувати з різними жанрами популярної музики, а також часто змінює свій сценічний образ.

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