Украина планирует ввести санкции против 11 российских актеров

Кабинет министров Украины планирует ввести санкции против 11 российских артистов. Их обвиняют в "демонстративном и умышленном" нарушении порядка въезда в оккупированный Крым.

Об этом стало известно на повестке дня заседания Кабмина в среду, 26 мая. Так, правительство предлагает в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложения по применению 3-летних санкций к знаменитостях.

Список актеров:

Напомним, ранее прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которых обвиняют в незаконном въезде в оккупированный Россией Крым. Знаменитости направлялись на полуостров для выступления на концерте по случаю открытия моста через Керченский пролив.

Отметим, что уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL он заявил, что 23 российским артистам необходимо запретить въезд в Украину. Исследовав мероприятие выяснилось, что данное событие вредит Украине и нарушает закон о национальной безопасности, то есть является преступлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского продюсера Максима Фадеева в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.