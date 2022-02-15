'К голове приставил пистолет': звезда 'Женского Квартала' в слезах рассказала о жутком ограблении

Актриса "Женского Квартала" и театра "Черный Квадрат" Ирина Гатун едва сдерживая слезы рассказала о том, как стала жертвой грабителя. По ее словам, прогуливаясь с подругой по родному городу Нежин, на них напали с пистолетами.

Об этом она рассказала в большом интервью для YouTube-канала "Поговори со мной". "Я уже была на первом курсе в Киеве, и приехала к подружке в Нежин. Мы с ней встретились, попили кофе, и шли домой. И они такие: "Девочки, можно прикурить?", а мы: "Не курим!", и пошли дальше. Это было 6.11.06. Я продолжаю с ней говорить и поворачиваюсь, а ее нет", – сказала Ирина Гатун (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Как оказалось, тогда злоумышленник схватил подругу Ирины за горло, а другой приставил к лбу актрисы пистолет. Грабители хотели отобрать сумку, и началась схватка, в которой один из нападавших ударил Гатун пистолетом по затылку. Также в нападении участвовал 14-летний мальчик, который подбежал к ней и ударил в колено, чтобы она упала.

Далее, по ее словам, придя в сознание девушки подали в суд, хотя их с подругой просили забрать заявления. Началось разбирательство и грабителям дали тюремный срок на 6 лет.

"Эти ребята работали на весь город. Мы были их 13 "экземпляром". Как они сказали в суде, мы им просто встретились не в том месте и не в тот час. Они побили девочку в одном страшном месте у нас там. Это несчастные люди. Мы просто шли домой, и судьба вот так свела нас в одном перекрестке", – вспоминает Ирина.

Актриса добавила, что ей угрожали после суда местью, и это оставило свой след.

"Грозились найти, но не нашли. После этого боялась, когда близко кто-то сзади подходит, то трясти начинает", – сказала она.

Нападающие жили с Ириной на одном районе, но не были знакомы. Как призналась Гатун, ей стало жалко парней, поскольку у них "тяжелая семейная драма".

"Мне просто их очень жалко. Это человеческий фактор. Одному было 21, а другому 14 у них была тяжелая семейная драма. Родители поубивали друг друга на глазах у детей. Может соцслужбы виноваты, потому что им не к кому прийти попросить о помощи. Может, таким образом, они пытались обратить на себя внимание. Но, и с другой стороны каждый из нас делает свой выбор", – подытожила Ирина Гатун.

Коротко о знаменитости:

Ирина Гатун – 34-летняя украинская актриса, родом из Нежина (Черниговская область), принимающая участие в "Женском Квартале" и в театре "Черный квадрат". Окончила Киевский техникум гостиничного хозяйства. Увлекается йогой, путешествиями и психологией.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые стали жертвами громких ограблений. Среди них, Ким Кардашьян, Ники Минаж, Кейт Мосс и другие.