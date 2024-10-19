Jerry Heil впервые за несколько лет спела 'Охрана, отмена', но есть нюанс: как теперь звучит трек. Видео

Украинская певица Яна Шамаева, более известная под сценическим псевдонимом Jerry Heil, впервые за несколько лет исполнила трек "Охрана, отмена", ставший хитом в 2019-м. Артистка решила "вдохнуть новую жизнь" в композицию, так что фанаты услышали ее в "хоровом" звучании, однако при участии только одного человека.

Видео дня

Видео с обновленной версией популярной песни появилось на TikTok-странице знаменитости. Она отметила, что готова вернуть трек в свою концертную программу именно в таком формате.

Jerry Heil креативно отнеслась к обновлению песни. Используя только свой голос и необходимую аппаратуру, звезда создала магическую многоголосную мелодию, придавшую хиту совершенно инного звучания.

"Это решение возникло спонтанно, не было ни одной репетиции. Я музыкальный задрот и полжизни пела в хорах, поэтому когда пишу музыку, сразу мыслю многоголосно. Мне кажется, что в такой аранжировке она (песня "Охрана, отмена". – Ред.) прочь другая", – высказалась исполнительница о треке.

Ценители творчества артистки были приятно удивлены неожиданной версией любимого хита. В комментариях некоторые пользователи сети заметили, что композиция будто бы вернула их ко временам "нормальной" жизни.

"Эта версия так цепляет. Возвращает в мирную жизнь, пой ее почаще!"

"Уверена, Яна с 2019 поблагодарила бы тебя за то, что не забываешь о ней, поя иногда песни, с которых все начиналось".

"Эта версия прямо в сердце!"

"Это просто флешбек из нормальной жизни".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Jerry Heil спела в центре Киева возле электротрансформатора, уничтоженного россиянами.

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