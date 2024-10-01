'Убить свободу им не удастся': Jerry Heil спела в центре Киева возле электротрансформатора, уничтоженного россиянами

Известная украинская певица Jerry Heil спела в центре Киева возле разрушенного россиянами электротрансформатора, чтобы привлечь внимание к постоянным обстрелам энергосистемы.

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Она вживую исполнила свой хит "Мрия", символизирующий, что у украинского народа всегда была и будет собственная воля и у врага не получится ее сломать.

"Для меня это символично: россияне пытаются разрушить украинское счастье, но каждый день наши энергетики и все украинцы ведут битву за свет. Мы не спим уже ночь, но несгибаемых не сломать", – написала Jerry Heil в своем посту в instagram.

Своим перфомансом певица хочет обратить внимание украинцев на работу энергетиков, которые, несмотря на постоянные обстрелы и атаки по энергосистеме, продолжают снабжать людей светом.

Напомним, на Контрактовой площади в столице открыли инсталляцию "Битва за свет". Это трансформатор, который сгорел после российских ракетных обстрелов в марте 2024 года по одной из теплоэлектростанций ДТЭК.