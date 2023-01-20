Jerry Heil стала победительницей престижной европейской премии и обратилась к конкурентам: говорите правду в унисон с Украиной

Популярная украинская певица Jerry Heil стала победительницей престижной премии Music Moves Europe Awards 2023. Выйдя на сцену после объявления результатов она мощно обратилась к другим артистам с призывом "говорить правду в унисон с Украиной".

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Для нашей страны эта победа на Music Moves Europe Awards стала третей подряд: в 2020 году триумфатором премии была Аlyona Аlyona, а в 2022 – Alina Pash, которая в этом году еще и заняла место ведущей шоу. О своем успехе Jerry Heil рассказала на личной странице в Instagram.

"Получать победу и европейскую награду в миллион раз приятнее, когда делаешь это во имя своей страны и благодаря ей!" – прокомментировала исполнительница хитов "Охрана, отмєна", "Козацькому роду" и многих других.

Как лауреат премии украинка получила 5 тысяч евро и выступление в студии Deezer.

На сцене Jerry Heil мощно обратилась к своим коллегам из разных стран Европы: "Долгое время для украинских артистов было мечтой появиться в глобальном контексте. И сегодня это происходит. Я просто хочу попросить вас, друзья, пожалуйста, говорите правду в унисон с Украиной!".

В комментариях звезду поздравляют поклонники и украинские коллеги. Они благодарят Jerry Heil за то, что она воспользовалась этой платформой, чтобы еще раз напомнить европейцам об Украине.

Отметим, церемония награждения Music Moves Europe Awards состоялась 19 января в городе Гронингене (Нидерланды) на фестивале-шоукейсе и конференции ESNS.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil после госпитализации запостила видео, как падала в трехметровую оркестровую яму, и рассказала о своем самочувствии. После инцидента исполнительница упала в обморок, а в больнице расплакалась.

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