Jerry Heil снялась для обложки индийского журнала в образе диско. Фото

Известная украинская певица Яна Шамаева, более известная под сценическим псевдонимом Jerry Heil, снялась для обложки популярного англоязычного индийского журнала "Hi Celeb Magazine". Звезда позировала для глянца в ярком образе диско.

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Кадры с фотосессии отечественной артистки появились на официальной Instagram-странице издания. Она стала первой украинкой, украсившей обложку журнала.

Исполнительница приняла участие в съемочном процессе в нетипичном для себя образе. Jerry Heil была одета в мерцающий серебряный топ с пайетками, который стильно соединила с ассиметричным черным пиджаком и оверсайз брюками.

Знаменитость позировала перед камерами с распущенными, едва волнистыми волосами. Интересной особенности ее образу прибавил макияж. Хотя он и был исполнен преимущественно в нюдовых оттенках, маленькие акценты, созданные с помощью мерцающих теней, перекликались с ярким топом, придавшим образу настроения диско.

В соцсетях журнала "Hi Celeb Magazine" появился фрагмент интервью с исполнительницей, где она рассказала, как создает свою уникальную музыку, в которой объединяет украинские и иностранные мотивы.

"Процесс написания песен для меня всегда разный. Иногда в голову просто приходит какая-то фраза. Например, несколько дней назад я заметила, что английская фраза "killing me" звучит похоже на украинское слово "килими", и создала песню, которая базируется на этой игре слов" , – поделилась звезда.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победители Евровидения 2024 года сняли провокационный клип с Jerry Heil и другими участниками конкурса.

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