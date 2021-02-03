Jerry Heil показала, как легко села на шпагат. Видео
Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) показала идеальную растяжку на кадрах из спортзала. Так, она похвасталась своим умением садиться на шпагат.
Соответствующее видео 25-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Jerry Heil отметила, что старается "кайфовать" от тренировок (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Все-таки посадила меня моя Аня на шпагат после длительного перерыва. Прикладываю максимум усилий, чтобы кайфовать", – написала она.
Напомним, Jerry Heil – украинская певица, автор песен и блогер. Девушка начала карьеру после того, как в 2012 году запустила свой канал на YouTube, где публиковала видеоблоги и музыкальные каверы. Позже она выпустила сингл "Охрана, отмена", который вошел в пятерку лучших в Украине. Ее дебютный студийный альбом Ya, Yana был позже выпущен в октябре 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Jerry Heil (Яна Шемаева) показала, как выглядела четыре года назад до того, как стала популярной.