Известного модельера, чьи роскошные сумки за 2000 долларов носили Виктория Бекхэм и Бритни Спирс, приговорили к 18 месяцам заключения за контрабанду

Модельер и основательница люксового бренда Nancy Gonzalez – Нэнси Гонсалес – чьи роскошные сумки стоимостью в две тысячи долларов носили такие звезды, как Виктория Бекхэм и Бритни Спирс, была приговорена к 18 месяцам заключения. Ее обвинили в контрабанде кожаных аксессуаров из Колумбии.

70-летний дизайнер продавала свои изделия топ-звездам Голливуда. Ее сумки носили такие знаменитости, как Сальма Хайек и Крис Дженнер, а также актеры сериала "Секс в большом городе". Как пишет Daily Mail, помощник прокурора США Томас Уоттс-Фитцджеральд сравнил Гонсалес с наркоторговцем.

Ее многолетняя схема предполагала подкуп десятков курьеров для перевозки сумок на коммерческих рейсах в элитные шоу-румы и на модные мероприятия в Нью-Йорке. Перевозчики уверяли таможенников, что везут подарки своим родственникам, а на самом деле эти сумки позже можно было приобрести в дорогих бутиках.

Для изготовления сумок брали шкуры питонов и кайманов, выращенных в неволе. В США эти животные охраняются, поскольку находятся под угрозой исчезновения.

По такой схеме дизайнер, как утверждает сторона обвинения, провезла в США товара на миллионы долларов. Однако адвокаты оспорили их утверждение, отметив, что цена каждого изделия составляла около 140 долларов.

Модельер вынуждена будет сдаться 6 июня, чтобы начать отбывать наказание. До этого она 14 месяцев провела за решеткой в Колумбии.

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