Известного рэпера T.I. и его жену обвинили в изнасиловании более 100 девушек

В СМИ появилась информация, что известный американский рэпер T.I. и его супруга Тамека Коттл, более известная как Тайни, изнасиловали более 100 девушек.

Как рассказала артистка, бизнесвумен Сабрина Петерсон, она дружила с парой долгое время. Но все закончилось, когда они поссорились и рэпер угрожал ей пистолетом. Об этом сообщает издание The Sun.

После этого Петерсон стали поступать истории от разных девушек, которые стали жертвами знаменитостей. По рассказам, все они попадали на вечеринки к звездной паре, а затем там их накачивали наркотиками, избивали и насиловали.

Кроме того, T.I. и Тайни угрожали жертвам расправой, в случае если они расскажут кому-нибудь об этом.

Отмечается, что за одну вечеринку рэпер мог изнасиловать более 30 девушек. Петерсон сообщила, что ей написали жалобы уже 100 жертв.

На данный момент все они написали заявление в полицию, а артистка ищет им хороших психологов для восстановления.

Сами же знаменитости T.I. и Тайни опровергли все обвинения. Они сказали, что Петерсон доставляет им неприятности уже около десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии. По ее словам, сначала он ухаживал за ней, а потом стал издеваться.