Известного рэпера T.I. и его жену обвинили в изнасиловании более 100 девушек

София Ковнир
София Ковнир
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Известного рэпера T.I. и его жену обвинили в изнасиловании более 100 девушек

В СМИ появилась информация, что известный американский рэпер T.I. и его супруга Тамека Коттл, более известная как Тайни, изнасиловали более 100 девушек.

Как рассказала артистка, бизнесвумен Сабрина Петерсон, она дружила с парой долгое время. Но все закончилось, когда они поссорились и рэпер угрожал ей пистолетом. Об этом сообщает издание The Sun.

После этого Петерсон стали поступать истории от разных девушек, которые стали жертвами знаменитостей. По рассказам, все они попадали на вечеринки к звездной паре, а затем там их накачивали наркотиками, избивали и насиловали.

Кроме того, T.I. и Тайни угрожали жертвам расправой, в случае если они расскажут кому-нибудь об этом.

Отмечается, что за одну вечеринку рэпер мог изнасиловать более 30 девушек. Петерсон сообщила, что ей написали жалобы уже 100 жертв.

Истории об изнасиловании

На данный момент все они написали заявление в полицию, а артистка ищет им хороших психологов для восстановления.

Сами же знаменитости T.I. и Тайни опровергли все обвинения. Они сказали, что Петерсон доставляет им неприятности уже около десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии. По ее словам, сначала он ухаживал за ней, а потом стал издеваться.

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