Известного американского рэпера застрелили в собственном авто

Популярного рэп-исполнителя Чаки Трилла (настоящее имя Кори Детидж) убили в штате Джорджия в США.

33-летнего артиста застрелили в его собственной машине. Было около трех часов ночи по местному времени, когда неизвестные проезжали рядом на своем авто и расстреляли машину рэпера. Его серьезно ранили и позднее в больнице он скончался. Убийц разыскивает полиция, пишет The Mirror.

Чаки Трилл отправился в Атланту, чтобы принять участие в музыкальном мероприятии. Кроме того, источник заявляет, что молодого исполнителя называли перспективным и многообещающим в своем направлении. Близкие друзья и коллеги выразили свои соболезнования в связи с трагедией.

Отмечается, что буквально за час до происшествия аналогичное нападение произошло на межштатной автомагистрали 75. Неизвестный выстрелил водителю в голову, пострадавшего госпитализировали. По словам очевидцев, две машины пытались занять одну и ту же полосу движения, что стало причиной конфликта. Один из водителей достал оружие и сделал выстрел, затем скрылся с места преступления.

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