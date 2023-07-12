Известная российская ведущая в день рождения получила по лицу от украинца, с которым жила: пара часто ссорилась из-за политики

Известную российскую ведущую шоу "Измены" и актрису Татьяну Виноградову в день рождения, 10 июля, избил ее возлюбленный-украинец по имени Сергей. По словам россиянки, в последнее время они скандалили, в том числе и из-за политики.

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Виноградова – звезда развлекательного телеканала "Ю", позиционирующая себя психологом, уже три года живет на Бали. Там она съехалась с бойфрендом, с которым начала встречаться около года назад, то есть после полномасштабного вторжения России в Украину (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Избранник ведущей не только не вернулся на родину и крутил роман с россиянкой, но и ездил в Москву якобы на лечение. Именно после его визита в российскую столицу и начались скандалы дома. По словам Виноградовой, украинец начал выпивать.

10 июля пара праздновала день рождения россиянки, пока ее бойфренд не разгромил арендованный дом и не набросился на звезду. Ведущая посетовала, что потеряла сознание, а ее экс-возлюбленный скрылся.

По данным пропагандистов, он объяснил, что Виноградова переспала с другим мужчиной. Сама ведущая это не комментирует, а только обвиняет Сергей в том, что он выпивал и устраивал скандалы.

Кстати, неизвестно, кого отстаивал украинец, вступивший в отношения с россиянкой и ездивший в Москву. Однако следует заметить, что и у звезды ТВ нет антивоенных постов в профиле.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Дана Борисова пожаловалась, что на отдыхе в Таиланде столкнулась с украинкой, бросившей в нее тарелку. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.