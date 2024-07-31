Известная репер выступила на предвыборном митинге Камалы Харрис и вызвала возмущение в сети

Американская репер Меган Ти Сталлион поразила толпу на митинге предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис в Атланте. Артистка исполнила свой хит, однако зрителей смутил текст песни, содержащий нецензурные слова.

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Сталлион вышла на сцену Конвокационного центра штата Джорджия перед аудиторией около 10 тысяч человек и зачитала хитовый трек "Savage", за который она даже получила премию "Грэмми". В тексте песни, вышедшей на музыкальные платформы в 2020 году, Меган хвастается тем, что она "that bitch" (с англ. – "та самая с*ка"), пишет NY Post. На сленге это значит быть дерзкой и уверенной в себе девушкой. Кроме того, трек содержал и другие сомнительные выражения, которые возмутили пользователей сети.

Как пишет Daily Mail, "Меган была одета в сексуальный синий костюм, подчеркивавший ее невероятную фигуру". Образ хип-хоп звезды состоял из укороченного пиджака, расклешенных брюк и голубого галстука. Сталлион соединила свою яркую губную помаду со стрелками, коричневыми тенями и персиковыми румянами.

Исполняя свой хит "Body", репер дала понять, что поддерживает права женщин. "Теперь я знаю, что мои женщины в толпе любят свое тело, – сказала она в микрофон. – И если вы хотите продолжать любить свое тело – вы знаете, за кого голосовать!" Знаменитость также успела записать видео в TikTok вместе с кандидатом в президенты США.

И хотя некоторые комментаторы не оценили выступление Мегана, американской молодежи все же понравилось увиденное:

"Это очень несерьезно, но может сработать".

"Толпа слишком тихая. Я бы кричал и танцевал".

"Поддержка становится все лучше и лучше".

"Эта кампания так весела! Гаррис принесла надежду, позитив, оптимизм и радость!"

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