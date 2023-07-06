Известная певица и исполнительница саундтрека к мультфильму 'Мулан' покончила с собой. Фото

Китайско-американская вокалистка и автор песен, которая прославилась исполнением саундтрека к мультфильму "Мулан", Коко Ли совершила самоубийство. 2 июля она наложила на себя руки и была доставлена в больницу. Трое суток врачи боролись за жизнь звезды, но 5 июля она скончалась, так и не выйдя из комы.

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Трагической новостью в Facebook поделились сестры певицы. Они рассказали, что Ли несколько лет страдала от депрессии. Несмотря на то, что артистка постоянно посещала психологов, она не смогла справиться с этим состоянием (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Всем поклонникам и друзьям, которые любят Коко Ли. С большой грустью мы хотели бы сообщить вам печальную новость. Коко несколько лет назад страдала от депрессии. В последнее время ее состояние ухудшилось. Она пыталась покончить жизнь самоубийством дома, 2 июля. После чего была доставлена в больницу. Несколько дней она оставалась в коме. Несмотря на усилия медиков, Коко скончалась 5 июля. В 2023 году должно было исполниться 30 лет со дня дебюта Коко. Она приносила нам бесконечную радость своим пением", – читаем в посте родственников знаменитости.

Еще в 1998 году Walt Disney Pictures пригласил селебрити спеть саундтрек и озвучить Мулан в мандаринской версии одноименного мультфильма Диснея. В 2021 году Коко перезаписала версию песни в честь выхода фильма "Мулан".

"Она усердно работала, чтобы открыть новый мир для китайских певцов в международной музыке. Мы гордимся ею. Мы благодарны Богу за то, что он дал нам такого доброго ангела. Мы надеемся, что теперь она ушла в более счастливое место и больше не страдает от депрессии. Знаем, что вы не только будете скучать по Коко, но и помнить ее лучезарную улыбку и доброту", – написали сестры звезды.

К слову, Ли также исполнила композицию A Love Before Time из ленты "Крадущийся тигр, притаившийся дракон" на 73-й церемонии вручения премии "Оскар". Она стала первой американкой китайского происхождения, выступившей на этом мероприятии.

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