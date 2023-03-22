Известная артистка обвинила звезд шоубиза в ''скурвленні'' культуры, но нарвалась на хейт: эти горе-певицы фольклор даже не нюхали

Экс-солистка группы YUKO Юлия Юрина обвинила своих коллег, известных артистов, в "скурвленні" украинской культуры. Звезда заявила, что они "даже не нюхали фольклор", но стремятся перепевать народные композиции, паразитируют на этнических мотивах и создают шароварщину.

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Под сообщением Юриной откликнулись как украинцы, согласившиеся с ее мнением, так и критики, перед которыми она оправдалась. С полным текстом можно ознакомиться в Instagram исполнительницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица заявила, что "долго держалась" и вспомнила 2012-2016 годы, когда "с фольклором заигрывали те, кто умел преподносить это". В частности, Юрина упомянула группы "ДахаБраха", Go-A, YUKO и Onuka.

"Отметьте, что визуально, все перечисленные группы не паразитировали на "вышиванках", а выглядели наоборот современно и пытались отойти от строя. Что делают эти горе-певицы, которые тот фольклор даже не нюхали? Мотанки-веночки, милитари и овердох*я патриотизм, "мы сильные/свободные/красивые/танцую гопака", – высказалась исполнительница.

Юрина упрекнула коллег в том, что они искажают историю ("традиционно, девушки не танцевали гопак"), создают неприсущие украинцам образы, режут рубашки, и поют "в своей манере страдающих диво-певиц".

Судя по коллажу, который прикрепила знаменитость, ее слова адресовались Анне Тринчер, Светлане Лободе, Артему Пивоварову, Оле Поляковой, исполнительнице песни "Гопак" Юлии Лущинской, группе KAZKA и другим исполнителям, принявшим участие в создании альбома ДНК – душа, нация, культура. Среди них: Pianoбой и Roxolana, MONATIK, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Злата Огневич, Олег Скрипка, Наталья Могилевская, Юрий Горбунов, Леся Никитюк и т.д.

Кстати, последняя вступила в дискуссию с Юриной, попросив аргументировать свое недовольство относительно проекта ДНК.

"А чем там "Гоірла сосна" провинилась? Я извиняюсь", – написала ведущая. К критике присоединились и другие пользователи: "Очень странно читать этот пост от человека, который для шоу натянул на себя элементы этно поверх ужасно кожаного БДСМ-костюма", "Я извиняюсь, но не понимаю, что здесь делает альбом ДНК. Там такие фирменные аранжировки", "Юлия, разве вы не ушли из группы Yuko потому, что захотели петь по-русски и быть украинской инстасамкой? Я до сих пор очень люблю Yuko, но этот пост реально немного лицемерный".

Ранее OBOZREVATEL писал о треке певицы Юлии Лущинской "Гопак", который вызвал спорную реакцию среди украинцев. Сначала его критиковали за откровенную шароварщину, а впоследствии, как это часто бывает, стали использовать для мемов.

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