'Избили из-за московского номера': российский актер рассказал об 'ужасах' Киева и нашел 'виновного' в войне. Видео

Российский актер Александр Пашутин выдал порцию пропагандистского бреда об "агрессивных украинцах" в Киеве. Заядлый путинист поведал, что в столице Украины живут родственники его супруги Любови, и им там очень тяжело. Но тяжело, по словам артиста, не от того, что Россия чуть ли не ежедневно направляет в их сторону свои ракеты, а от "русофобных" киевлян.

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Басни об "ужасах, которые происходят внутри страны", Пашутин рассказал одиозному кремлевскому шуту Борису Корчевникову в его программе "Жизнь и судьба" на канале "Россия 1". Так, по словам актера, на улицах Киева человека могут избить до полусмерти, если найдут у него в телфоне московский номер (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По крайней мере, такая ситуация якобы произошла с братом жены путиниста.

"Им сейчас тяжело… Там моя любимая теща Галина Ивановна, которой 95 лет, там Любин брат… Мы им помогаем, посылаем деньги. Как-то шурин пошел на улицу, его случайно остановили. Взяли у него телефон, смотрят, там есть московские номера. Его избили. Он целые сутки находился в камере… Факт в том, что его просто били. Он очнулся в больнице. Вот такая у них жизнь", – наврал приверженец террористической войны в Украине.

По словам звезды, он с женой пытался забрать родственников из Украины к себе в Россию, но те почему-то отказались.

Поспешил Пашутин также найти "виновных" в войне в Украине. Россия, конечно же, по мнению Z-патриота, была просто вынуждена вторгнуться в чужое независимое государство. А вынудила ее это сделать "вонючая Европа".

"Нам сегодня говорят, что мы не собирались с вами подписывать мирные договоры, Европа нас просто обманула, они готовили Украину к войне с 2014 года. Вот и все. Мы воюем не с украинцами, мы воюем со всей просвещенной, или какой, вонючей Европой", – выдал фанатик Путина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее наглую ложь в той же программе Бориса Корчевникова выдал звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский, который является уроженцем Кременчуга. "Кузя" заявил, что в 2014 году на Майдане украинцам в чай подмешивали наркотики.

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