Из замков на подиум: Китти Спенсер и другие королевские особы, которые работают моделями

Мода и монархия – две сферы, которые могут показаться несовместимыми. Ведь это неслыханно, чтобы принцесса или герцогиня, а то и наследница престола дефилировала подиумами. К счастью, в современном мире не осуждается не слишком "королевский" выбор профессии.

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Кто из членов семьи монархов решил строить карьеру в модельном бизнесе? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер принадлежит к высшей британской аристократии. Она – старший ребенок Чарльза Спенсера, племянница Дианы, принцессы Уэльской и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри. Ее мама Виктория Айткен в молодости была моделью, поэтому дочь решила повторить ее успех – покорить подиум. Китти стала музой бренда Dolce&Gabbana, постоянно участвует в модных шоу и неоднократно украшала обложки мировых fashion-журналов.

2. Николай (принц Датский, граф Монпеза)

Это сын принца Иоакима, графа Монпеза и графини Александры, внук королевы Дании Маргрете II и принца-консорта Генрика. Николай занимает седьмое место в очереди наследников датского престола. Он амбициозен: несмотря на свои привилегии, твердо решил самостоятельно зарабатывать деньги. В 18 лет принц начал свою карьеру как модель. Родители не стали противоречить его выбору.

3. Леди Амелия Виндзор

Амелия Виндзор – дочь Джорджа и Сильваны Виндзор, графа и графини Сент-Эндрюс, а также двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она занимает 38 место в очереди на британский престол. Сейчас Амелия строит карьеру в модном бизнесе и снимает стильную квартиру в одном из самых фешенебельных районов Лондона Ноттинг-Хилл. Леди Виндзор всего за несколько лет смогла завоевать расположение мировых дизайнеров. В свои 27 успела поработать в модных Домах Azzedine Alaïa и Bulgari.

4. Шарлотта Казираги

Шарлотта – монакская журналистка и бизнес-вумен, одиннадцатая в очереди на трон Монако. Ее мать принцесса Монако Каролина, тетя Стефания и бабушка Грейс Келли неоднократно позировали для fashion-изданий. Так что неудивительно, почему девушка решила попробовать себя в моделинге. Эта леди в 2010 году была официальным представителем конных коллекций Gucci, в 2014 – лицом Gucci Cosmetics, а еще через несколько лет – моделью для кампании Yves Saint Laurent. Сейчас она – амбассадор бренда Chanel.

5. Принцесса Мария-Олимпия

Эта модель – старшая дочь греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь, внучка короля Константина II и королевы Анны-Марии, которые были последними монархами Греции до 1973 года. Мария-Олимпия изучала историю искусства, театр, фотографию и графический дизайн в надежде продолжить карьеру в искусстве или моде. И ей это удалось. В возрасте 17 лет принцесса стажировалась в отделе моды Dior, а позже начала участвовать в рекламных кампаниях от Dolce&Gabbana.

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