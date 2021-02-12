Иван Дорн впервые рассказал, как воспитывает детей. Видео

Украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер Иван Дорн впервые рассказал о своих методах воспитания детей. У него есть сын Иван и дочь Василиса.

В своем интервью для "ЖВЛ" артист признался, что оба ребенка в будущем будут играть на музыкальных инструментах, и это не обсуждается. Единственное, на что отец оставил им право выбора – на каком именно инструменте дети хотят играть (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Каждый из вас должен точно играть на каком-либо инструменте. У вас нет "да" или "нет", вы можете выбрать свой музыкальный инструмент – гитара, скрипка, рояль, барабаны", – сказал Дорн своим наследникам.

Кроме того, 32-летний певец не стал скрывать, что он строгий папа. Дети у него самостоятельные: сами делают уроки, убирают за собой, моют посуду.

"Мне нравится, какими людьми они растут. Я вижу, как развиваются, как мыслят мои дети. У них нет зависимости от смартфонов. Я благодарен Богу за то, что сын и дочь не просят купить им последнюю модель iPhone", – иронично произнес исполнитель.

В 2013 году Иван Дорн женился на своей однокласснице Анастасии Новиковой. В 2014 у пары родилась дочь Василиса, а в 2015 – сын Иван.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дорн и Гудков стали ведущими шоу "Орел и Решка". Такое в истории шоу "Орел и Решка"случается впервые, что ее ведущими будут двое мужчин. В прошлых сезонах программу вели множество известных людей, работая в паре "парень-девушка".