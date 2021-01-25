История любви Зеленского и его жены Елены: трогательные подробности и фото

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 января, отметил свое 43-летие. Публично поздравила главу государства с днем рождения и его супруга Елена.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет историю любви Владимира и Елены, а также покажет трогательные фото супругов. Так, пара состоит в браке уже 18 лет (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Владимир Зеленский и Елена Кияшко женаты уже 18 лет – с 2003-го. Сейчас пара воспитывает 14-летнюю дочь Александру и шестилетнего сына Кирилла. А история их любви начиналась очень красиво и романтично.

Владимир и Елена познакомились еще в школьные годы – молодые люди учились в параллельных классах, но тогда не общались. Только после того, как окончили школу и поступили в разные институты, они случайно встретились возле кинотеатра. С тех пор пара неразлучна.

До того, как пожениться, пара состояла в отношениях восемь лет. Елена регулярно задавала вопросы о свадьбе, но Владимир спешить не хотел: если брак, то значит сразу же дети появятся. А этот момент шоумен хотел отложить.

Предложения руки и сердца Владимир сделал возлюбленной после просмотра мелодрамы в кинотеатре, что стало своеобразным напоминанием об их знакомстве. Отметим, что с самого начала семейной жизни у Зеленских установились традиции вместе путешествовать и устраивать совместные домашние посиделки и ужины.

Однако сейчас дела государственной важности не позволяют гаранту Конституции и первой леди регулярно их проводить. Впрочем, президент может ради встречи с семьей иногда "сбежать" с пресс-конференции, а Елена с готовностью и радостью сопровождает мужа в рабочих поездках, включая и заграничные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди Елена Зеленская рассказала, как ее муж Владимир Зеленский изменился за время президентства.