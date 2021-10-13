СБУ запретила въезд певице Пелагее в Украину. Подробности

Служба безопасности Украины запретила въезд популярной российской певице Пелагее в нашу страну. Артистка несколько раз посещала оккупированный Россией Крым.

Соответствующая информация появилась из ответа ведомства на официальный запрос "Телеграфа". "По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П.С", — сообщается в документе СБУ.

Отмечается, что летом этого года в аннексированной Крыму состоялся фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов 2021".

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Его несменным ведущим был Александр Масляков, а среди жюри заметили продюсера Константина Эрнста, ведущего Валдиса Пельша, комика Вадима Галыгина и певицу Пелагею.

К слову, последней запретили въезд в Украину, при том, что Маслякову, Эрнсту, Пельшу и Галыгину, таких запретов не делали. Отмечается, что вероятнее всего они незаконно пересекли границу с Крымским полустровом.

Коротко о знаменитости:

Пелагея – российская певица родилась в 1986 году в Новосибирске. Она является продюсером и режиссером. Впервые вышла на сцену в четыре года. В 10 лет подписала контракт с музыкальной компанией Feelee Records, после чего переехала в Москву. С 2015 года член жюри КВН. Была замужем за режиссером Дмитрием Ефремовичем и хокеистом Иваном Телегиным.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Пелагея подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным после трех лет брака. Также OBOZREVATEL писал о том, что певица будет судиться с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным за загородный дом.