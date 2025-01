Исполнительница хита-миллиардника 'Say It Right' Нелли Фуртадо, которая заметно набрала вес, показала редкое фото в бикини

Канадская певица Нелли Фуртадо, которая получила всемирную популярность благодаря своему хиту-миллиарднику "Say It Right", показала редкое фото в бикини. На фотографиях можно заметить, что с тех пор, как звезда ворвалась в индустрию музыки, она набрала вес, однако, как отметила исполнительница, научилась по-настоящему любить себя.

Соответствующий пост 46-летняя артистка разместила на своей странице в Instagram. Дополнительно знаменитость поделилась с поклонниками несколькими секретами, что касаются ее внешнего вида.

На фотографиях Нелли Фуртадо предстала перед камерой в довольно откровенном аутфите. Она нарядилась в ярко-оранжевое бикини и немного покрутилась перед зеркалом. Певица собрала волосы в трендовый гладкий пучок, а на руку надела несколько браслетов.

"Для тех, кто интересуется, я никогда не делала никаких операций на лице или теле. Только установила виниры на верхнем ряду зубов. До сих пор у меня не было никаких инъекций в лицо или губы, никаких филеров. Однако у меня есть хороший косметолог, у которого я покупаю сыворотки и кремы. Я начала это делать, когда мне было 20 лет", – написала исполнительница.

Нелли Фуртадо поделилась, что в течение прошлого года смогла полноценно полюбить свое тело и стала ощущать сильную внутреннюю уверенность. Знаменитость призналась, что теперь может уверенно показывать себя в сети без макияжа, как сделала, обнародовав новые фотографии в бикини. Однако она отметила: не может обойтись без декоративных средств, когда должна появиться на фотосессиях или красных дорожках.

"Иногда мой визажист использует тейпы для лица, чтобы придать глазам, коже и макияжу эффект лифтинга. Бывает, что мой стилист использует тейпы для тела, чтобы придать ему необходимый силуэт", – поделилась селебрити.

Довольно откровенный пост Нелли Фуртадо вызвал волну положительных эмоций у ее поклонников, поэтому они забросали певицу комплиментами в комментариях.

Стоит отметить, что успешная карьера Нелли Фуртадо началась после того, как она выпустила свой дебютный трек "I'm Like a Bird", за который завоевала первую в жизни премию "Грэмми". Впоследствии мировая аудитория услышала полноценный альбом исполнительницы "Whoa, Nelly!", что получил много положительных отзывов от музыкальных критиков.

Со временем звезда начала активно создавать уникальные композиции, которые впадали в душу слушателям во многих странах. Одним из самых известных хитов артистки стал трек "Say It Right", который до сих пор не теряет популярности.

