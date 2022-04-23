Испанской полиции выдали ордер на арест 'Афериста из Tinder' Саймона Леваева

Испанская полиция получила ордер на арест израильского мошенника 31-летнего Шимона Хаюта, более известного, как "аферист из Tinder" Саймон Леваев. Ему грозит тюремное заключение за использование поддельных документов.

Как сообщает Daily Mail, еще в январе 2019 года Шимон Хают арендовал люксовый автомобиль Maserati и застрял на пляже городка Тарифа в часе езды от Коста-дель-Соль. Тогда на место приехала полиция, которой он представился Майклом Билтоном, предъявил фальшивое водительское удостоверение и оставил ненастоящий адрес в Малаге.

В тот день мошенник израильского происхождения встретил правоохранителей у машины в рубашке "Gucci" за 475 долларов, а рядом с ним была "русская блондинка" с сумкой "Hermes" почти за 10 тысяч долларов.

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Вскоре, когда выяснилось о том, что права поддельные, то его стали искать, однако дело застопорилось, поскольку правоохранителям не удалось найти мошенника по указанному адресу.

К делу вернулись спустя несколько лет, лишь после того, как один из полицейских посмотрел фильм Netflix "Аферист из Tinder" и пришел к выводу, что тот водитель Mazerati и герой ленты Саймон Леваев — это один человек.

Был подан новый запрос в суд города Альхесирас на ордер, однако, уже не на Билтона, а на Леваева. Изданию Daily Mail подтвердили о выдачи ордера, однако ответ на вопрос идет ли речь о международном розыске и может ли задержание предполагать экстрадицию Леваева – не сказали.

Последнее местонахождение мошенника было, скорее всего, в Тель-Авиве, в одном из местных ресторанов.

Добавим, что Шимон Хают (Саймон Леваев) уже отбывал наказание за использование поддельного паспорта на родине. Поэтому пока не ясно, сможет ли власть Испании привлечь его к ответственности за аналогичное преступление.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что герой "Афериста из Tinder" Саймон Леваев дал интервью вместе с подругой из Украины. Он назвал картину "полностью фальшивой историей", а себя – джентльменом.