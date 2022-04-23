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Испанской полиции выдали ордер на арест "Афериста из Tinder" Саймона Леваева

Анна Яковлева
Люди
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Испанской полиции выдали ордер на арест 'Афериста из Tinder' Саймона Леваева

Испанская полиция получила ордер на арест израильского мошенника 31-летнего Шимона Хаюта, более известного, как "аферист из Tinder" Саймон Леваев. Ему грозит тюремное заключение за использование поддельных документов.

Как сообщает Daily Mail, еще в январе 2019 года Шимон Хают арендовал люксовый автомобиль Maserati и застрял на пляже городка Тарифа в часе езды от Коста-дель-Соль. Тогда на место приехала полиция, которой он представился Майклом Билтоном, предъявил фальшивое водительское удостоверение и оставил ненастоящий адрес в Малаге.

В тот день мошенник израильского происхождения встретил правоохранителей у машины в рубашке "Gucci" за 475 долларов, а рядом с ним была "русская блондинка" с сумкой "Hermes" почти за 10 тысяч долларов.

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Саймон Леваев (Шимон Хают).

Вскоре, когда выяснилось о том, что права поддельные, то его стали искать, однако дело застопорилось, поскольку правоохранителям не удалось найти мошенника по указанному адресу.

К делу вернулись спустя несколько лет, лишь после того, как один из полицейских посмотрел фильм Netflix "Аферист из Tinder" и пришел к выводу, что тот водитель Mazerati и герой ленты Саймон Леваев — это один человек.

Был подан новый запрос в суд города Альхесирас на ордер, однако, уже не на Билтона, а на Леваева. Изданию Daily Mail подтвердили о выдачи ордера, однако ответ на вопрос идет ли речь о международном розыске и может ли задержание предполагать экстрадицию Леваева – не сказали.

Последнее местонахождение мошенника было, скорее всего, в Тель-Авиве, в одном из местных ресторанов.

Саймон Леваев (Шимон Хают).

Добавим, что Шимон Хают (Саймон Леваев) уже отбывал наказание за использование поддельного паспорта на родине. Поэтому пока не ясно, сможет ли власть Испании привлечь его к ответственности за аналогичное преступление.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что герой "Афериста из Tinder" Саймон Леваев дал интервью вместе с подругой из Украины. Он назвал картину "полностью фальшивой историей", а себя – джентльменом.