"Я – не этот монстр": герой "Афериста из Tinder" дал первое интервью вместе с подругой из Украины

Анна Кравчук
Кино
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'Я – не этот монстр': герой 'Афериста из Tinder' дал первое интервью вместе с подругой из Украины
nosound
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Герой документального фильма от Netflix "Аферист из Tinder" Саймон Леваев, настоящее имя которого Шимон Хают, дал первое интервью после выхода провокационной киноленты о нем. Мужчина назвал картину "полностью фальшивой историей", а себя – джентльменом. К общению с журналистами также присоединилась новая подруга горе-любовника – модель родом из Украины Кейт Конлин.

Эксклюзивное интервью с 31-летнем "аферистом из Tinder" появилось на Inside Edition. По словам Леваева, он не обманывал женщин, а все свои деньги заработал благодаря вложениям в криптовалюту.

Шимон Хают желает опровергнуть информацию, которую обнародовали о нем в документальном фильме, поскольку утверждает, что она неправдива.

Напомним, Netflix рассказал историю жертв Саймона Леваева. По их словам, мужчина представлялся в социальной сети для знакомств сыном израильского миллиардера, владельца компании по добыче алмазов LLD Diamonds Льва Леваева. Поверить в легенду было нетрудно, поскольку аферист публиковал фото в вещах от люксовых брендов из шикарных заведений и в дорогих авто.

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Саймон Леваев, настоящее имя которого Шимон Хают

Кроме того, он буквально на первом свидании приглашал избранниц посетить другие страны на его частном самолете, отдыхал с ними на роскошных яхтах и много тратил. Спустя время, мошенник просил у своих спутниц в долг большие суммы якобы из-за угрозы врагов. Деньги женщинам не возвращались.

Леваев обманывал женщин, с которыми знакомился в Интернете

"Они представили этот фильм, как документальный, но это сплошная выдумка. Я не тот монстр, которым меня представили. Я был просто одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в Tinder. Их не обманывали, и им не угрожали… Я самый большой джентльмен на свете. И нет, я не являюсь сыном алмазного магната-миллиардера", – заявил Леваев.

Настоящий отец Шимона Хаюта – раввин. Сам Лев Леваев после выхода фильма сделал заявление, что с Саймоном не знаком.

Леваев планирует очистить свое имя, а документальный фильм о себе назвал выдумкой

Деньги у "афериста из Tinder", как он рассказал, появились законным путем благодаря вложениям в биткоин еще в 2011 году.

"Тогда они ничего не стоили. И мне не нужно напоминать, насколько они выросли с той поры в цене", – прокомментировал мужчина.

Сейчас Хают намерен "очистить свое имя" и "сказать всему миру, что фильм – фальшивка". Как именно мужчина собирается восстанавливать репутацию, он не поделился. Однако, стало известно, что Шимон подписал контракт с голливудским агентом и бывшей порнозвездой Джиной Родригес. По ее словам, израильтянин планирует написать книгу и запустить собственное шоу об отношениях.

"Аферист из Tinder" утверждает, что заработал деньги благодаря криптовалюте

Сейчас Леваев зарабатывает благодаря продаже видео. Он зарегистрировался в сервисе Cameo, где фанаты покупают его персонализированные видеообращения за большие деньги.

О новой девушке Саймона известно немного. Кейт Конлин родилась в Украине, а сейчас живет и строит карьеру модели в Тель-Авиве. 24-летняя блондинка украшала страницы Vogue и Harper's Bazaar Hong Kong.

Новая девушка "афериста из Tinder" Кейт Конлин

Кейт сообщила, что не верит женщинам из фильма, а печально известный бойфренд никогда не одалживал у нее денег.

Кейт Конлин не верит женщинам из фильма Netflix

Как писал OBOZREVATEL ранее, киноплатформа Netflix опубликовалаинтригующие кадры из четвертого сезона популярного фэнтези-сериала "Очень странные дела" и объявила, когда зрители увидят любимых персонажей.

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