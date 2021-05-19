Исландия не сможет выступить на сцене Евровидения 2021

Представители Исландии – группа Daði og Gagnamagnið – не смогут лично присутствовать на сцене музыкального конкурса Евровидение 2021 – у одного из участников обнаружили коронавирус. Остальные делегаты команды сдали ПЦР-тест и находятся на самоизоляции.

Соответствующее заявление опубликовал Европейский вещательный союз в среду, 19 мая. Как стало известно, во втором полуфинале шоу будет использовано резервное выступление исландцев – продемонстрируют видео с репетиции группы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в случае попадания коллектива в финал, его живое выступление также останется под вопросом.

"В среду, 19 мая у члена исландской группы Daði og Gagnamagnið также положительный результат на COVID-19. Остальная часть делегации снова сдала тест, и результат отрицательный. Было принято трудное решение отказаться от участия в живых выступлениях на Евровидении в этом году, поскольку они хотят выступать только вместе, как группа. Их песня останется на конкурсе, и мы будем транслировать их репетицию, записанную на сцене 13 мая", – говорится в заявлении.

Коротко о знаменитостях:

Daði og Gagnamagnið – исландская группа во главе с Дади Фрейром Петурссоном. Группа должна была представить Исландию на отмененном конкурсе песни Евровидение 2020, который должен был пройти в Роттердаме, Нидерланды, с песней Think about Things. Сейчас представители Исландии на Евровидении 2021 с песней 10 Years.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в гранд-финал Евровидения 2021 прошли Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.