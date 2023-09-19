'Искренний и сострадательный': украинская парамедик 'Тайра' поделилась впечатлениями от знакомства с принцем Гарри и Меган Маркл. Фото

Известная украинская волонтер и парамедик, которая с 2014 года спасала людей на Донбассе, а в 2022-м попала в российский плен, Юлия "Тайра" Паевская участвовала в "Играх непокоренных-2023" в немецком Дюссельдорфе, где завоевала две медали. Награду украинке вручал основатель соревнований принц Гарри. "Тайра" имела возможность лично познакомиться и пообщаться с герцогом Сассекским, а также его супругой Меган Маркл.

Впечатлениями от знакомства с членами королевской семьи парамедик поделилась на своей странице в соцсети X, ранее известной под названием Twitter. Там же "Тайра" оставила совместное милое фото с принцем и его женой.

На снимке Юлия Паевская стоит между Гарри и Меган Маркл, приобняв их, а герцогиня даже поцеловала украинку в щеку.

По словам "Тайры", принц Гарри способствовал тому, чтобы она вернулась из российского плена. Во время общения с ним, парамедик выразила свою благодарность за его поддержку и помощь.

Видео дня

"Я выразила свою благодарность принцу Гарри за его вклад и поддержку нашего дела и обменов. Принц действительно замечательный, очень искренний и сострадательный человек. Герцогиня Меган вживую еще прекраснее, чем на фотографиях", – прокомментировала фото Паевская.

Кроме того, на днях в сети стало вирусным видео, на котором принц Гарри трогательно обращается к "Тайре" во время награждения. Он выделил всю команду из Украины, но парамедику уделил особое внимание.

"Хочу воспользоваться моментом и обратить внимание на команду Украины. И особенно на одного особенного человека – "Тайру". Не думаю, что когда-либо еще встречал такую же смелую и жизнерадостную, как вы", – произнес принц Гарри, чем едва не довел украинскую героиню до слез.

Напомним, в сеть попало еще одно видео с принцем Гарри с "Игор непокоренных". На нем герцог Сассекский стал на одно колено перед болельщиком из Украины, который потерял на войне с российскими оккупантами ноги.

Для справки: Invictus Games 2023 ("Игры непокоренных") – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненных или ставших инвалидами на службе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сборная Украины завершила выступления на "Играх непокоренных-2023", завоевав 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Это стало самым лучшим результатом для нашей команды за всю историю турнира. Подробности – в нашем материале.

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