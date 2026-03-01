Иск на 23 страницы из-за сексуального насилия детей: на семью Майкла Джексона подали в суд четверо пострадавших

В Калифорнии, США, подан 23-страничный иск против семьи Майкла Джексона, в котором четверо братьев и сестер обвиняют покойного артиста в сексуальном насилии и торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.

Истцами выступили Эдвард, Доминик, Мари-Николь и Альдо Кашо, сообщает People. Они утверждают, что издевательства происходили, когда им было от семи лет до подросткового возраста.

В документе отмечают, что певец якобы системно "готовил и промывал мозги" чужим детям, используя свой статус, финансовые ресурсы и влияние. Истцы заявляют, что он постепенно завоевывал доверие семьи через подарки, внимание и демонстративную заботу, после чего изолировал детей от других взрослых.

По версии заявителей, знакомство с детьми произошло в 1980-х годах через отца семьи, который работал менеджером отеля в Нью-Йорке, где артист часто останавливался. Впоследствии певец стал частым гостем в их доме, проводил время с детьми и приглашал их в путешествия.

В иске утверждается, что насилие якобы происходило во время международных поездок, концертных туров, а также на ранчо "Неверленд" в Калифорнии и в доме семьи в Нью-Джерси.

В документе перечислен ряд локаций, куда, по словам истцов, их возили: Нью-Йорк, Флорида, Нью-Джерси, Лас-Вегас, Франция, Южная Африка, Великобритания, Швейцария и Бахрейн. Отдельно упоминаются периоды мировых туров Dangerous World Tour и HIStory World Tour. Истцы утверждают, что насилие продолжалось годами и сопровождалось психологическим давлением.

В частности, в тексте иска говорится, что артист якобы давал детям алкоголь и медикаменты, демонстрировал порнографические материалы и убеждал их хранить молчание. Один из братьев, Альдо Кашо заявил, что насилие начались, когда ему было семь лет. По его словам, певец убеждал его, что такие действия являются проявлением любви, и учил отрицать любые подозрения со стороны взрослых или правоохранителей.

Мари-Николь Кашо также заявила, что насилие якобы происходило после 2001 года, когда певец некоторое время находился в их доме после терактов 11 сентября (речь о разрушении башен-близнецов в Нью-Йорке, где погибло почти 3 тысячи человек). Она утверждает, что артист постепенно нормализовал обнаженность и просил ее раздеваться.

Истцы заявляют о тяжелых психологических последствиях, в частности депрессии и суицидальных мыслях. Альдо Кашо отметил, что после смерти певца в 2009 году испытал смешанные эмоции, включая облегчение.

Как комментирует резонансные факты представитель семьи Джексона

Представитель семьи артиста, адвокат Марти Сингер, отверг обвинения. В комментарии для медиа он назвал иск "отчаянной попыткой получить деньги" и заявил, что утверждения противоречат многолетним публичным заявлениям семьи Кашо, которая ранее защищала певца. Защита также утверждает, что ранее поступали финансовые требования в обмен на неразглашение обвинений.

Адвокат подчеркнул, что члены семьи потерпевших, в частности их брат Фрэнк Кашо, в книге 2011 года и публичных интервью заявляли о невиновности артиста. По словам представителей наследия, новые утверждения полностью противоречат этим заявлениям.

