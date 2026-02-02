Пускал в постель без согласия родителей: стало известно, как Майкл Джексон, которого обвиняли в развращении несовершеннолетних, на самом деле относился к детям

Мир готовится к очередной волне разоблачений вокруг фигуры короля поп-музыки Майкла Джексона, которого обвиняли в развращении детей. На британском Channel 4 состоится премьера четырехсерийного документального проекта "Суд", который обещает пролить свет на истинные мысли культового артиста относительно его специфического общения с несовершеннолетними.

Как сообщили в Daily Mail, авторы ленты получили доступ к эксклюзивным аудиозаписям, где певец описывал свою эмоциональную зависимость от детей. Как оказалось, Майкл Джексон якобы позволял несовершеннолетним персонам находиться в своем доме и спать с ним в одной постели без присмотра или согласия родителей.

В обнародованных аудиозаписях Майкл Джексон, по информации источника, говорит о своей эмоциональной зависимости от детей. Он утверждает, что не представлял жизни без общения с ними, отмечал, что дети сами тянулись к нему, хотели обнимать и проводить рядом время.

В одном из фрагментов певец признает, что такая близость "иногда приводила к проблемам".

"Если бы ты сказал мне прямо сейчас: "Майкл, ты никогда больше не сможешь увидеть другого ребенка", я бы покончил жизнь самоубийством. Дети хотят просто прикоснуться ко мне и обнять. Дети в конце концов влюбляются в мою личность", – отмечал артист.

Отдельное внимание в сериале уделено делу Гэвина Арвизо, который в 2005 году обвинил Джексона в сексуальных домогательствах. По его словам, певец якобы показывал ему порнографические материалы и давал алкоголь. Следствие также рассматривало версию, что Джексон удерживал мальчика и его семью на своем калифорнийском ранчо "Неверленд".

Несмотря на серьезность обвинений, после четырехмесячного судебного разбирательства присяжные оправдали Майкла Джексона по всем пунктам.

В то же время в сериале упоминаются Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак – близких к певцу в детстве, которые свидетельствовали в его защиту в 2005 году, но впоследствии заявили, что тогда солгали. Их утверждения стали основой документального фильма "Покидая Неверленд" в 2019 году.

Бывший пиарщик Джексона, который участвует в новом сериале, заявляет, что верит в обвинения против артиста и считает, что многие факты годами скрывались. Зато представители поместья Майкла Джексона и в дальнейшем категорически отрицают любые утверждения о развращении детей.

Сериал "Суд" основывается на материалах судебного процесса 2005 года, когда Джексона обвиняли в развращении детей. Премьера в Великобритании запланирована на 4 февраля, а авторы обещают новые детали, которые ранее не звучали публично.

Напомним, Майкл Джексон умер в 2009 году от передозировки рецептурным анестетиком, спустя четыре года после завершения судебного процесса. У него остались трое собственных детей – Принс, Пэрис и Биги, которые неоднократно публично заявляли, что считали его заботливым отцом.

Ранее OBOZ.UA писал о других тайнах личной жизни Майкла Джексона и почему закончились его браки. Несмотря на мировую славу, миллионы поклонников и бессмертные хиты, жизнь "короля музыки" осталась полной загадок, противоречий и болезненных историй.

