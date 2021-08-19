Ирина Федишин в бикини обнародовала пикантные кадры с мужем

Украинская певица Ирина Федишин отправилась в отпуск вместе со своим мужем в Болгарию. Артистка удивила поклонников новыми кадрами с отдыха.

На своей личной странице в Instagram певица опубликовала серию пикантных снимков, на которых позирует вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком. "Наш медовый 15 год. Немного повеселились на фото", – написала Ирина.

На снимках супруги изображены лежа на песке, а Ирина лежит верхом на муже. Певица покрасовалась в розовом бикини и с распущенными волосами.

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Поклонники певицы признались, что не ожидали таких "горячих" снимков. Кого-то контент порадовал, а кто-то решил пристыдить Ирину.

"Перед детьми не стыдно?", "Немного откровенно", "Нескромно. Даже для пиара", "Счастливые влюбленные! Многая лета вам! Смотрю и радуюсь", "Наконец-то поцеловались. Целуйте друг друга каждый час, а может и каждую минуту", "Какая же вы красивая пара! Желаю вам вместе жить счастливо", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Федишин упала во время своего концерта. По ее словам, в тот момент ей было не до смеха.