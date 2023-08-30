Ирина Федишин чудом не попала в серьезное ДТП, перед этим певицу в Чехии задержала полиция. Фото

Известная украинская певица Ирина Федишин рассказала поклонникам, что едва не попала вместе с командой в ДТП. Она возвращалась ночью с заграничных гастролей в Украину. В это время начался сильный ураган, который повалил несколько деревьев на проезжую часть.

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В одно из таких деревьев едва не въехал автомобиль артистки. О пережитом Федишин рассказала в своих InstaStories.

По словам звезды, ей и команде повезло, что они ехали не на сильно высокой скорости, потому что в обратном случае они могли бы вылететь на авто в кювет.

"Переехали дерево, которое было посреди дороги. Хорошо, что скорость не была высокой, поэтому удалось справиться с управлением и не вылететь в кювет", – поделилась исполнительница.

Все это время не прекращался сильный дождь и ветер. Мужчины попытались убрать поваленное дерево с дороги, чтобы можно было продолжить движение.

Однако на этом "приключения" не закончились и уже через несколько километров микроавтобус Федишин и ее команды "встретил" другое дерево на проезжей части. Его также пришлось убирать с дороги.

Интересно, что это не первый опасный инцидент, который произошел со знаменитостью на дороге за последние несколько дней. Приехав с выступлениями в Остраву и Прагу, Чехия, концертный автобус Федишин остановила местная полиция, которую засмущали украинские номера на авто.

Правоохранители устроили артистке и ее команде полноценную проверку: достали из спринтера все вещи, а специально обученная собака исследовала каждый сантиметр транспортного средства.

"Остановила чешская полиция, привлекли внимание украинские номера: осмотр автомобиля и всех вещей. Все документы в порядке, ничего противозаконного не нашли. Закончилось все фото на память", – поделилась Федишин с поклонниками в соцсетях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в масштабное ДТП в Киеве с участием элитных авто Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser и Lexus попала украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова. Пострадавшая в аварии поделилась подробностями и рассказала, как вела себя Квиткова.

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