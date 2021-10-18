Билык рассказала, почему не хочет больше детей. Видео

Украинская певица Ирина Билык заявила, что не планирует третьего ребенка. Она пояснила это занятостью на работе и желанием посвящать больше времени творчеству и концертам.

Об этом артистка рассказала в программе "Светская жизнь". Младший сын женщины Табриз Аслан оглы Ахмадов появился на свет при помощи суррогатного материнства. Билык сказала, что в прошлом году какое-то время хотела и планировала третьего ребенка, но потом передумала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам исполнительницы, она не хочет, чтобы ребенок "был заложником" того, что его мама работает. "Я решила, что на этом я останавливаюсь", – сказала она.

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Ведущая программы Катя Осадчая отметила, что тогда певица может ждать на появление внуков.

Звезда ответила, что ее старший сын, 22-летний Глеб, и его девушка придерживаются философии чайлд-фри.

"Они говорят, что, возможно, привезут с Африки себе ребенка... Я сказала, что это ваша жизнь, мне некогда с внуками сидеть. Берите хоть с Африки, хоть где угодно, я буду любить любого ребенка", – с юмором заявила певица.

Ирина Билык – украинская певица, композитор и поэт-песенник, телеведущая.

Родилась она в Киеве 6 апреля 1970 года. В 2008-м получила звание Народная артистка Украины.

Ее первый сын появился на свет от второго гражданского мужа Андрея Оверчука, с которым звезда была в отношениях в 1998-2002 гг.

Младший сын – от официального мужа Аслана Ахмадова, с которым женщина рассталась в конце апреля 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как менялась Билык на протяжении карьеры. Фото можно посмотреть в нашем материале здесь.