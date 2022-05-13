Ирина Билык рассказала новые детали о 'развлечениях' россиян в ее доме: устроили штаб. И ср*ли там, и ели

Знаменитая украинская певица и композитор Ирина Билык поделилась новыми подробностями о варварских "развлечениях" российских оккупантов в ее доме под Киевом. По словам звезды, захватчики устроили в ее жилье штаб, где отдыхали, грелись у камина, ели вкусную еду и, конечно же, забрали себе ценные вещи.

Недвижимость артистки находится в направлении житомирской трассы в элитном поселке Березовка. Там проживали многие знаменитые люди, дома которых, по рассказам Билык, также пострадали от рук агрессоров. Деталями исполнительница поделилась в интервью для программы "Зірковий шлях".

"Все перевернуто. У меня все было в коробочках. Может, все лежало не очень красиво, но это моя рабочая атмосфера... Но то, что они набросали... Вот зачем было брать шкафчик и просто отрывать его от стены, бросать это все на пол? Там просто каша. Сейчас там убирает мой помощник. Я спрашиваю: "Витя, ну как?", а он даже не знает, что сказать. Там надо будет окна вставлять. Окон нет. И не только у меня в доме", – прокомментировала певица.

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Вокалистка вспомнила, что в первых числах марта в коттедж по соседству планировал заехать ее коллега Гарик Кричевский. Вещи, которые певец успел перевезти в новое жилье до начала войны, украли или уничтожили. Билык признается, что в ее доме оставалось намного больше личных вещей. На удивление, оккупанты не стали забирать яркие концертные костюмы звезды. Вместо этого вынесли дорогую аппаратуру и прочие ценности.

"Гарик Кричевский должен был стать моим соседом через неделю. Планировал заехать в свой дом. Но у него там все забрали. Телевизоры, которые он повесил, сняли, разбили. Гарику Кричевскому, можно сказать, повезло, потому что у него не было так много вещей в доме. У меня было много концертных костюмов и обуви, я очень переживала за все это. В жизни я одеваюсь весьма просто. На удивление, они не взяли ничего из этого: блестящие мои шубки, блестящие сапожки. Наверное, не носят их женщины такого "карнавала"... Забрали мои вещи, дорогую аппаратуру. Мои друзья говорят: "Ира, они сдохнут в этих вещах. Кто наденет на себя, тот и умрет". Надеюсь, так и будет. В начале войны я написала стих-пророчество, где пожелала р*шистам гореть в аду. Так и будет", – эмоционально рассказала знаменитость.

Певица уверена, что оккупанты не хотели уходить из ее дома, поскольку наслаждались "лучшим, что случалось в их жизни".

"Уже все вокруг уехали, а у меня оставались до последнего. Не хотели уходить из наших домов: им было там тепло, им было там сытно. Они разжигали камин, гуляли там, отрывались. Мне кажется, что это время было самым лучшим, что случалось в их жизни. Они там действительно и ср*ли, и ели, и все это было", – добавила Билык.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Билык не сдержала эмоций и расплакалась в прямом эфире, рассказывая журналистам о несостоявшемся диалоге с Филиппом Киркоровым, которому артистка в 2010 году подарила свой хит "Снег". Ранее музыканты вместе исполняли песню на концертах и даже дружили за пределами сцены, однако с началом войны "король российской эстрады" решил лицемерно игнорировать коллегу и подругу. Подробнее – в нашем материале.