Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук объявил об окончании 10-летнего сотрудничества с ALEKSEEV. Разошлись без драмы и скандалов. У артиста остался творческий псевдоним и репертуар.

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В украинском шоу-бизнесе было много разрывов профессиональных (и не только) отношений с продюсерами. Предлагаю проанализировать на некоторых примерах, кому удалось выйти в самостоятельное плавание, а кому нет.

Касательно ALEKSEEV, то еще рано делать прогнозы, будем наблюдать, а вот из свежих кейсов – Антон Вельбой. Ушел из музыкального лейбла Papamusic с громким скандалом и судебными разборками. Все завершилось тем, что артист вернулся в лейбл и продолжил сотрудничество. Импульсивное решение Антона было следствием общения с не очень хорошими людьми, полностью сбившими ориентиры певца.

После распада группы "Время и стекло" и Надя Дорофеева, и Позитив смогли найти себя в сольном плавании. Надя предпочла сотрудничество с продюсером Ириной Горовой, Позитив выбрал путь самостоятельного продвижения. У обоих дела обстоят хорошо. Позитив в прошлом году громко звучал с песней "Спалахи", а Надя почти ежемесячно выпускала новые релизы и стала любимицей желтой прессы.

А вот музыкальный продюсер Игорь Кондратюк никак не может поставить точку в отношениях с бывшим подопечным Виталием Козловским. Каждый раз как не скандал, так новое судебное слушание. Конфликт длится много лет и стал похож на настоящее индийское кино, наполненное драмой и остросюжетными линиями.

До полномасштабного вторжения Светлана Лобода прекратила сотрудничество с продюсером Нателлой Крапивиной. Нателла стала настоящим серым кардиналом и в тандеме с Лободой подняла имя певицы на фирменный уровень. Одно время Светлана задала сверхвысокую планку артистам, но что произошло дальше, вы знаете сами. После прекращения работы с Нателлой у Лободы упало качество хитовости композиций и изменился вектор визуального позиционирования образа – от загадочной и элитной до драйвовой и дикой, что больше соответствует естественному наполнению певицы. Плохо это или нет, сказать сложно, но именно с Крапивиной Лобода засияла как настоящая западная звезда.

К сожалению, не удалось реализовать себя на полную мощь Ирине Билык после разрыва с Юрием Никитиным. Это не отменяет заслуг и безграничного таланта легенды украинской поп-сцены, но творческий упадок Иры связан с отсутствием хитов, которые были фундаментом певческой карьеры. После разрыва продюсерского сотрудничества с Никитиным у Иры каждая песня звучала все менее и менее громко. Возможно, это совпадение, но я заметил такую параллель. Сейчас у Билык все хорошо, она гастролирует по Украине, вернулась к классическому звучанию традиционной Иры в песнях и пытается делать свое дело на совесть.

Также интересно наблюдать сейчас за Верой Брежневой, ведь Константин Меладзе выполнял функцию как продюсера, так и мужа певицы. Связи и влиятельность Кости закрепили Веру в своей нише. Конкурентов у нее так и не появилось в песнях о том, как любовь спасет мир, но сейчас артистка начала свою жизнь с чистого листа. И увидим, к чему приведет ее настойчивость без влиятельного мужа. Вера ищет себя, но активно выпускает музыку, продвигает свои авторские женские курсы и практики и возобновляет гастрольную деятельность.

Среди названных исполнителей у всех более-менее нормальное положение с финансами, но есть множество примеров, когда артист уходит от продюсера без копейки, арендует жилье и после феерической звездной жизни вынужден работать кем придется, чтобы выжить.

Звездочки, помните: в шоу-бизнесе нельзя никому доверять. И если вы на волне сейчас, не забывайте формировать финансовую подушку. Слава не бесконечна, а бренды и автомобили не прикроют ваше мягкое место в трудную минуту.