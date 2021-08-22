Ирина Билык показала семейное фото с подросшим сыном Табризом

Украинская певица Ирина Билык показала подросшего 5-летнего сына Табриза. Артистка опубликовала семейный снимок с фотосессии.

Соответствующая публикация появилась на странице Билык в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). На фото артистка и ее сын позировали в спортивных костюмах. Так, Табриз продемонстрировал яркий фиолетовый костюм, а его звездная мама нарядилась в бирюзовую толстовку и лиловые бриджи.

"Незаметно растет мой сынок. А скоро и в школу... Вы думаете, будет еще локдаун?" – подписала семейный кадр Ирина.

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Напомним, что Табриз Аслан оглы Ахмадов появился на свет в пятом браке Ирины Билык с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым.

Ранее Ирина Билык призналась, что разводится с Асланом из-за большого расстояния. Супруги виделись не так часто, ведь на протяжении нескольких лет жили в разных странах.

Но, несмотря на все разногласия между супругами, они остаются хорошими родителями для своего сына Табриза, который родился в 2015 году.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

Также у певицы есть 21-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Ранее OBOZREVATEL писали о том, что Ирина Билык рассказала о своей жизни после развода с Ахмадовым. Артистка отметила, что сейчас она называет себя "независимой".