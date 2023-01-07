''Сказочные персонажи из Disney'': художник превратил украинских звезд в детей с помощью нейросети. Фото

Художник и режиссер-постановщик шоу "Танці з зірками" Дмитрий Гук решил показать фолловерам, насколько точно искусственный интеллект может превратить знаменитостей в детей. Он поделился забавными фото украинских селебрити, которые сделал через нейросеть Midjourney. Аудитория осталась в восторге.

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Детские портреты известных украинцев Гук разместил в своем Instagram. Он умилил изображениями Нади Дорофеевой, Тины Кароль, Джамалы, певицы Колы, Юлии Саниной, Павла Зиброва, Джерри Хейл и других (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Подписчики залюбовались портретами и даже звезды, которых превратили в детей, оставили свою реакцию под постом художника. Некоторые фаны отметили, что селебрити стали похожи на сказочных персонажей из диснеевских мультфильмов. "Вау, Дима, это очень круто", "Какие классные", "Клево!", "Очень мило", – пишут пользователи сети.

Украинцы определились со своими фаворитами. Больше всего им понравился рисунок с Павлом Зибровым и Надеждой Дорофеевой: "Маленький усатый Зибров – это просто победа", "Надя такая милая". Также в топе у людей – Антон Вельбой и победители Нацотбора Евровидения группа TVORCHI.

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