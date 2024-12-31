'Иноагентка' Монеточка накануне 2025 года размечталась о рейсе 'Киев-Петербург' и дала руководство россиянам, что пожелать под бой курантов

Российская певица Монеточка (настоящее имя – Елизавета Гырдымова), выехавшая из РФ и осуждающая войну в Украине, выпустила новую песню, где "размечталась" о дружбе между украинцами и россиянами. "Иноагент", как ее называют на родине, показала новогодний клип и обратилась со словами благодарности к фанатам. Артистка призвала слушателей загадать желание в этом году не только о "мире во всем мире", но и "что-то для себя".

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В треке, получившем название "Выше крыш" исполнительница поет, о взлелеянных в мечтах авиационных рейсах, которые будут соединять российские города с европейскими столицами. В частности, речь идет о направлениях "Москва-Париж" и "Киев-Петербург".

Кроме того, Монеточка мечтает о том, чтобы самолеты больше не транспортировали боевые патроны, а вместо этого перевозили мирных пассажиров. Россиянка поет о том, что злодеи уйдут, намекая, вероятно, на российского диктатора Владимира Путина. В оригинале слова песни прозвучали так:

"Где-то выше крыш обгоняет звук.

Рейс Москва-Париж, Киев-Петербург.

Не найти пустого места: братья, бабушки, невесты

И, конечно, ты, мой милый друг

Я мотаю кассету на следующий кадр

Где уходят злодеи, костями хрустя,

Самолеты не возят патроны на склады

Самолеты развозят людей по гостям".

В комментариях под видео собралось немало россиян, которые поблагодарили артистку за атмосферную песню. Среди слов благодарности нашлись и те, которые шли от украинцев. "31 декабря. Я сижу в Одессе. Нас обстреливают с самой поздней ночи. Но я привыкла, как и все, просто стараюсь хоть как-то лепить сама себе праздник. Тут мне попадается это видео. Думаю, посмотрю, может Лиза как всегда, даст немного надежды и веры. Слезы катятся сами собой, потому что я не понимаю одного… Как в одном мире существуют Монеточка и ракеты, которые на нас летают круглосуточно?" – написала одна из поклонниц.

"Лиза погрузила меня в атмосферу моего детства, в Белорусь, когда мы летали из Минска в Петербург. Беззаботное и легкое время души. Мурашки были на протяжении всего клипа. Спасибо, Лиза, за поддержку и любовь к своим зрителям. С Новым годом", – говорится в другом комментарии. "Родной Донецк, с новым годом! Я так за тобой скучаю. Держись там... Я скоро буду", – написала третья комментатор.

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