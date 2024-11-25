Инна Мирошниченко впервые рассказала, что за трагическая история случилась с родителями ее приемной дочери и где они сейчас

Блогер Инна Мирошниченко впервые рассказала, почему ее приемная дочь Ангелина попала в интернет. Она поделилась, что родные мама и папа девочки тоже расли без родителей и, к сожалению, получили ментальную инвалидность.

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Об этом жена телеведущего Тимура Мирошниченко рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Она добавила, что отец и мать ее дочери были не готовы к появлению ребенка, ведь даже не имели представления, как его воспитывать.

"Родители моей Ангелины тоже сироты. Они вдвоем попали в интернат по разным причинам. Кто-то осиротел, у кого-то родители пьянствовали, а потом умерли. Дети жили в заведении абсолютно демотивированные, где их разрушили и покалечили. Они не получают должного образования, не могут обрести знаний и получают ментальную инвалидность, которая не дает им развиваться. Они и не могут ничего сделать, потому что интеллект не развился", – поделилась адвокат.

По словам Инны Мирошниченко, родители Ангелины выпустились из интерната, поженились и решили родить ребенка. Однако они не задумывались над элементарными речи. К примеру, что малыша нужно кормить, а на продукты нужно заработать деньги.

"В 2 месяца ребенка изъяли, потому что он голодал. Они снова устраиваются в интернатное заведение. А там не разрешено проживать с ребенком, даже если ты хочешь. Его направляют в детский дом. Там он растет как "ребенок людей с ментальной инвалидностью". На нем сразу ставят крест, что он вырастет таким же", – отметила адвокат.

Как объяснила Инна Мирошниченко, Ангелина в течение длительного времени не имела "статуса". То есть юридически ее родных маму и папу не могли лишить родительских прав, ведь они хотят выполнять свои обязанности. Однако тот факт, что они этого делать не имеют возможности, мог повлечь за собой "замкнутый круг", где девочка должна расти в детском доме.

Ранее OBOZ.UA писал, что Инна Мирошниченко рассказала, как присяжная вывела ее из равновесия в суде.

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