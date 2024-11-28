Инна Мирошниченко попала в ДТП во время отдыха на Бали

Украинская блогер Инна Мирошниченко рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней во время отдыха на Бали. На острове адвокат попала в дорожно-транспортное происшествие.

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Об этом жена телеведущего Тимура Мирошниченко рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что незадолго до несчастного случая интересовалась, как местная полиция решает подобные проблемы.

По словам Инны Мирошниченко, во время отпуска на нее наехал один из неосмотрительных водителей мопедов. К счастью, серьезных травм удалось избежать, однако несколько синяков на теле адвоката все же появилось.

"В первый же день после слов: "А как здесь полиция разруливает ДТП?" и ответы: "Здесь почти не бывает ДТП", в меня въехал мопед, оставив на ноге Bali kiss", – поделилась блогер.

После неприятного случая жена Тимура Мирошниченко решила избавиться от всего стресса и напряжения. Она посетила один из балийских храмов.

"Поэтому я пошла смывать с себя напряжение, стресс и все, что привезла из дома. Моя первая очистка в первом храме", – добавила Инна Мирошниченко.

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