Анна Тринчер попала в конфуз с верблюдом, которому хотела спеть. Видео

Певица Анна Тринчер во время отдыха в стиле сафари решила спеть верблюду свою песню. Но инициатива оказалась наказуемой, и животное решило попробовать артистку на вкус.

Видео дня

Как микрофон Тринчер взяла морковку, но ее зритель этот атрибут не оценил и сразу съел. Затем артистка начала просто петь, но и это "не понравилось" животному, и оно облизало волосы певице. Видео с этим конфузом Тринчер опубликовала в Instagram.

Сначала знаменитость обратилась к верблюду и, держа микрофон, спросила: "Господин Василий, можно я спою вам песню?" После того как животное съело морковь, на видео попал момент, как оно пустило слюну и сразу вернулось к Тринчер, чтобы получить еще немного вкусностей от нее. Но в этот момент слюна попала на волосы артистки.

Она сделала стоп-кадр и готова была подписать его не очень приличной фразой, но обошлась небольшим комментарием: "Давайте я не буду пошло шутить, ок?"

После этого певица со своими подружками рассмеялась и принялась оттирать слюну влажными салфетками. "Это просто слюна", – успокаивала Анну Тринчер знакомая. Вся эта ситуация сопровождалась ироническим смехом артистки.

"А я просто хотела спеть ему новую песню… Эх, Вася… Вася…", – прокомментировала Анна Тринчер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Тринчер сделала неожиданное заявление об участии в следующей "Холостячке". 23-летняя артистка призналась, что ей нравится, когда за ее сердце соревнуются многие мужчины, поэтому она приняла бы участие в таком проекте.

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