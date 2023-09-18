Имел вид 'алкаша': Славу Демина на блокпосту остановила полиция и попросила пройти тест на алкоголь. Фото

Популярный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин рассказал, что живет за городом, а потому каждое утро добирается на работу на утренние эфире через блокпост. Сегодня полицейским во время проверки показалось, что шоумен сел за руль в нетрезвом виде, а потому они попросили его пройти тест на наличие алкоголя в крови.

Демин признался, что подозрение правоохранителей показалось ему несколько несправедливым, однако он был вынужден согласиться на дополнительную проверку. Об инциденте он рассказал в своих InstaStories.

Так, чтобы вовремя быть на работе, Демину приходится рано вставать. Фотографию у блокпоста, например, он обнародовал в 6:52. Невыспавшийся вид шоумена и ряд других факторов поспособствовали тому, что полицейские заподозрили водителя в вождении в нетрезвом виде.

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"Когда я вышел из машины, то первый вопрос полицейского был, употреблял ли я алкоголь последние 24 часа. Я сказал, что нет. И мне предложили пройти тест на алкоголь. Я согласился, но утверждал, что ничего не употреблял. В конце концов, меня попросили дыхнуть и отпустили... И только когда я уехал, то понял, почему я вызывал подозрения..." – написал Демин в соцсетях.

Ведущий обнародовал свое утреннее селфи за рулем и сам признал, что был похож на человека в состоянии алкогольного опьянения.

"Выводы полицейский сделал глядя на мое помятое утреннее лицо. Туалетная вода, 2 разные жвачки сделали соответствующий запах. Но перебитый сон из-за тревоги сделали из меня алкаша", – прокомментировал ведущий.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Слава Демин рассказал, что на него обиделась звезда отечественной эстрады Ирина Билык. По словам шоумена, это произошло после его интервью с продюсером Юрием Никитиным, который не только продюсировал артистку, но и восемь лет прожил с ней в гражданском браке. Подробности – в нашем материале.

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