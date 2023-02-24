Им подражали миллионы: как изменились культовые супермодели 90-х. Фото тогда и сейчас

В 1990-х годах обрели популярность модели Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и другие красавицы, которых любили и которым подражали девушки во всем мире. Их нетипичная и утонченная внешность открыла дорогу в мир высокой моды и шоу-бизнеса.

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Изнурительные тренировки и тщательный уход за телом позволяют многим звездам до сих пор выглядеть неотразимо. OBOZREVATEL решил показать, как изменились культовые супермодели (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Синди Кроуфорд

Линда Евангелиста

Наоми Кэмпбелл

Кейт Мосс

Клаудия Шиффер

Хелена Кристенсен

Недавно OBOZREVATEL показал, как изменились актрисы из сериала "Секс в большом городе" за 25 лет. Первый эпизод американского комедийно-драматического проекта показали в 1998 году, а в 2021 году на экраны вышел сиквел под названием "И просто так". Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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