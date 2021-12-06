Илон Маск сменил прическу и стал похож на Ким Чен Ына. Лучшие мемы

Основатель компаний "SpaceX" и "Tesla" Илон Маск стал мемом в сети из-за новой прически. Пользователи социальных сетей сравнивают миллиардера с мультипликационными персонажами, Ким Чен Ыном и злодеями из известных фильмов.

Шутки начали распространяться в Twitter и Reddit после фотографий папарацци, опубликованных таблоидом Daily Mail. Авторы подозревают, что бизнесмен перенес операцию по пересадке волос (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации источника, впервые Илона с новой густой шевелюрой заметили в аэропорту Майами, куда он прилетел с сыном, охранниками и няней. Папарацци сфотографировали его с новыми волосами, и эти кадры быстро разлетелись в сети.

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Пользователи стали вспоминать, где видели подобную прическу и делиться находками с подписчиками. Некоторые даже пошутили, что у 50-летнего Маска наступил кризис среднего возраста.

Один из поклонников бизнесмена сравнил его со злодеем Зоргом из фильма "Пятый элемент". Он написал, что у Илона теперь "новый вайб".

Другому пользователю показалось, что миллиардер похож на персонажа американо-французского мультфильма "Даг" Роджера Клотца – школьного хулигана.

Нашлись и пользователи, увидевшие в Илоне северокорейского диктатора – Ким Чен Ына. Один из них пошутил, что мужчины посещают одну и ту же парикмахерскую.

Были и сторонники теории, что основателю "SpaceX" и "Tesla" надоели редеющие волосы, поэтому он воспользовался услугами хирурга. Пользователи предположили, что у Маска начался кризис среднего возраста.

Коротко о звезде:

Илон Маск – инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal" и "Tesla". 6 января 2021 года стал самым богатым человеком в мире, обогнав Джеффа Безоса: в этот день его состояние составило 188,5 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон сделал резонансное заявление о том, что готов продать акции "Tesla", чтобы спасти человечество от голода. Этим он ответил на критику директора Всемирной продовольственной программы.