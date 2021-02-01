Илон Маск раскрыл вопрос, которым проверяет потенциального сотрудника на ложь

Основатель компании Space X Илон Маск рассказал, какой вопрос задает кандидатам во время собеседования, чтобы проверить, лгут они или нет.

По его словам, он четко знает, что делает, когда дело касается бизнеса. Мужчина считает, что если у кандидата есть список выдающихся достижений, то вероятно, что так будет и в будущем. Об этом сообщает издание The Mirror.

Как стало известно, чтобы поймать кандидата на лжи, Маск задает всем один и тот же вопрос: "Расскажите мне о самых сложных проблемах, над которыми вы работали, и о том, как вы их решили".

Исследование, опубликованное в Журнале прикладных исследований памяти и познания в декабре 2020 года, раскрыло несколько подходов к обнаружению лжецов, основанных на методике собеседований, которая фактически поддерживает технику Маска.

Один из таких методов называется "Асимметричное управление информацией" и предназначен для того, чтобы дать человеку возможность продемонстрировать свою невиновность или виновность путем предоставления подробной информации.

Исследование также показало, что использование этого метода может повысить вероятность обнаружения лжецов почти на 70%. Маск отметил, что на самом деле он хочет знать, действительно ли кандидат решил проблему, которую он описал.

"Обычно те, кому действительно приходилось бороться с проблемой, понимают детали и не забывают о них", – добавил Маск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов (более 2,8 млрд гривен) тому, кто придумает лучшую технологию улавливания углерода.