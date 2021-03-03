Хождение по воде и погребение живьем: топ фокусов, которые запомнил весь мир

Существуют такие фокусы, которым пока никто не дал объяснения, ведь наблюдая за работой иллюзиониста, просто невозможно поверить своим глазам.

Но не секрет, что фокусники могут манипулировать нашим воображением при помощи ловкости рук. OBOZREVATEL собрал самых известных "волшебников" в мире, а также их удивительные трюки.

На Гарри Гудини хотят быть похожими все начинающие иллюзионисты. Он первым стал демонстрировать фокусы еще в конце XIX века. Гарри самостоятельно освобождался из кандалов и выплывал из закрытого резервуара с водой. В 1903 году его бросили с моста в реку с 30-килограммовыми кандалами – фокусник через несколько секунд выплыл, размахивая наручниками.

Дэвид Копперфильд – единственный фокусник, который зарабатывает на своих шоу более 30 миллионов долларов. Копперфильд 11 раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса. Его самой известной иллюзией является исчезновение статуи Свободы в США. Существует несколько версий того, как был сделан фокус: вероятно волшебник использовал поворотную панель, работал с видеомонтажом или играл с освещением. В 1990 году Дэвида ради эксперимента бросили в воду с 53-метровой высоты на камни у водопада – к счастью, фокусник не разбился.

Крисс Энджел стал не только успешным иллюзионистом, но и каскадером, гипнотизером и музыкантом. Фокусник умеет ходить по воде. Сейчас Крис ведет собственное телешоу о магии, кроме того он выпустил книгу, где рассказал о своих секретах.

Дэвид Блейн стал известен своими фокусами по выносливости. Однажды его закопали заживо, он лежал семь дней в гробу под давлением трехтонного резервуара с водой. Погребенный заживо мужчина пил только несколько ложек воды и ел один раз в день. С тех пор его считают сверхчеловеком.

Ури Геллер построил свою карьеру на мистике. Фокусник научился останавливать время и сгибать ложки двумя пальцами. Однажды волшебник смог остановить лондонский Биг Бен. Однако коллеги-иллюзионисты часто обвиняют его в мошенничестве.

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