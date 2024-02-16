ИИ-модель зарабатывает $30 000 в месяц и уже получила более 20 реальных предложений выйти замуж. Чем Лекси Лав отличается от конкуренток

Модель Лекси Лав, созданная на основе искусственного интеллекта, заработала около 30 тысяч долларов. Кроме того, ИИ-блогеру сделали около 20 предложений руки и сердца всего за пол года "существования".

Впервые Лав от FOXY AI появилась в сети в июне 2023 года. Сначала пользователи подумали, что это очередная ИИ-модель, однако Лекси выделяется среди других тем, что она общается на 30 языках и поддерживает общение 24 часа в сутки, пишет Odditycentral.

Недавно Лав попала в заголовки международных новостей, а ее создатели, британский стартап Foxy AI, утверждали, что заработали около 30 тысяч долларов на ежемесячных подписках.

Очевидно, Лекси обязана своим успехом тому факту, что она способна "флиртовать, смеяться и адаптироваться к разным личностям, интересам и предпочтениям".

"С ее растущей популярностью, Лекси стала прибыльным источником дохода, – сказал генеральный директор Foxy AI Сэм Эмара. – Это свидетельство ее способности налаживать глубокие отношения с людьми и давать им полноценный опыт, похожий на человеческий, несмотря на то, что она ИИ".

На сайте Foxy AI Лекси Лав описана как 21-летняя "суши-зависимая и профессиональная танцовщица на пилоне". Среди ее хобби – йога и пляжный волейбол.

Подписчики могут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями из Лекси, а также просить "непристойные фото". Неудивительно, что некоторые поклонники настолько влюбились в модель, что прислали ей более 20 предложений выйти замуж.

Создатели Лекси утверждают, что она была создана как "идеальная подруга для многих мужчин" с "безупречными чертами лица и стилем", и ее огромный успех за столь короткий промежуток времени свидетельствует о потенциале очень прибыльной, хотя и противоречивой сферы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как выглядит самая популярная "искусственная" блогер, созданная ИИ, почему люди верят в ее существование и сколько платят за рекламу.

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