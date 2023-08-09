Их жизнь оборвалась слишком рано: три знаменитости, которые погибли в страшных ДТП. Фото

В мире ежедневно фиксируют более 3 тысяч ДТП со смертельным исходом. От такого участия не застрахован никто даже известные звезды.

Видео дня

Известность, слава и регалии не уберегли знаменитостей от гибели. OBOZREVATEL вспоминает селебрити, чья жизнь внезапно оборвалась после автокатастрофы.

Принцесса Диана

Гибель 36-летней принцессы Дианы стала потрясением для всего мира. Мать двух наследников Британского престола возвращались в гостиницу в Париже, но водитель ехал на высокой скорости и не справился с управлением. Шофер элитной гостиницы был под хмельком и под влиянием антидепрессантов. Автомобиль двигался в туннеле и врезался в стену.

Кроме того, Дианы погиб ее близкий друг и сам водитель. Выжил только охранник принцессы, которому пришлось пережить много операций, и он потерял память. Общественность выдвигает десятки версий от заговора до необходимости на скорости уйти от папарацци. Смерть принцессы стала мировым скандалом. На момент своей гибели, Диана уже перестала быть членом королевской семьи после развода с королем Чарльзом, поэтому Елизавета II не планировала устраивать пышную церемонию прощания. Это и возмутило поклонников леди Ди, которую называли ее "королевой сердец".

Пол Уокер

Осенью 2013 года весь мир облетел известие о гибели в ДТП звезды киноленты "Форсаж" Пола Уокера, которому было всего 40. Его смерть считали символической, поскольку он получил известность благодаря быстрой езде в кино. Трагедия произошла в период съемок следующей части фильма.

Пол Уокер во время благотворительного автомобильного шоу со своим другом Роджером Родасом катались на Porsche Carrera GT. За рулем был не сам актер, а его друг. Водитель потерял контроль, автомобиль ударился в столб, потом въехал в дерево и загорелся. Оба мужчины погибли на месте от полученных травм и ожогов.

Грейс Келли

Княгиня Монако и актриса Грейс Келли попала в автокатастрофу в 1982 году. Во время поездки по серпантину у нее произошел инсульт. Звезда потеряла сознание, но автомобиль продолжил движение, сорвался с горы и опрокинулся. В машине женщина ехала с дочерью, в результате аварии она получила переломом шеи.

Келли находилась почти пол года под аппаратом жизнеобеспечения и врачи сообщили, что медицина бессильна и она никогда не придет в сознание. Королевская семья решила отключить аппарат. Грейс Келли было 52 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о победительницах конкурсов красоты, которые умерли страшной смертью. Самые красивые женщины Вселенной имели трагические судьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!