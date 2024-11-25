Их объединило горе. Блогеры-мамы 4-летних Лизы и Саши, которых убили российские оккупанты, впервые встретились и показали фото с отдыха

Украинские мамы-блогеры Ирина Дмитриева и Анна Яхно, чьих 4-летних детей Лизу и Сашу цинично убили российские оккупанты, впервые встретились, чтобы вместе отдохнуть. Женщины отметили, что после ужасной потери детей в течение длительного времени общались в соцсетях, а теперь смогли увидеться вживую.

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Кадрами совместного времяпровождения блогеры поделились на своих Instagram-страницах. Они отправились в заснеженные живописные Карпаты.

"Две женщины, которые только в сообщениях рассказывают о своих падениях, провалах, бессоннице, обессиливании, всем том, что их разрушает и спасает. Две женщины, которые понимают без слов о самом сокровенном и глубоком. Две женщины, которые стали сильнее, хотя очень хотели быть слабыми и хрупкими. Две женщины, которые потеряли самое ценное в жизни и несмотря на боль идут дальше", – написали украинки.

В течение двух лет онлайн-переписок Ирина Дмитриева и Анна Яхно поддерживали друг друга после гибели детей. Теперь они приехали в Карпаты, чтобы пообщаться вживую и отвлечься от ужасных событий.

Напомним, в июле 2022 года российские террористы нанесли ракетный удар по центру Винницы. Тогда Ирина Дмитриева вела свою "солнечную" дочь Лизу на занятия по раннему развитию ребенка. Они попали в эпицентр ужасающих событий, в результате чего девочка погибла прямо в коляске. Спустя почти месяц после трагедии Ирина Дмитриева вышла на связь в сети. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что не может смириться с утратой и постоянно думает, что Лиза до сих пор ждет ее дома.

В апреле 2022-го Анна Яхно в своих соцсетях разместила болезненное сообщение, где отметила, что ее 4-летнего сына Саши, которого в первые дни полномасштабной войны искала вся Украина, больше нет в живых. Мальчик выпал из лодки, на которой вместе с родными убегал через реку Днепр из Вышгородского района Киевской области. Из-за обстрела оккупантов лодка перевернулась, а ребенок попал в холодную воду и, к сожалению, не смог выжить. 1 сентября Анна Яхно щемяще обратилась к своему погибшему сыну и попросила простить "этот жестокий мир", который отнял у него все его мечты.

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